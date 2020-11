Alfredo tem propostas para dar mais agilidade ao trânsito de Manaus

O candidato à Prefeitura de Manaus pela coligação “Trabalho bom merece continuar”, Alfredo Nascimento (PL), apresentou, no horário de propaganda eleitoral desta terça-feira, 3, o que pretende fazer para garantir que o trânsito da cidade tenha mais agilidade. O ponto de partida da administração dele e da vice-prefeita Conceição Sampaio (PSDB) será a criação de um Plano Diretor de Transporte e Mobilidade para regulamentar as relações e a interligação entre diferentes modais de transporte.

“Manaus avançou muito na infraestrutura nos últimos anos. Obras necessárias para a mobilidade urbana e para a vida das pessoas, como o complexo viário Roberto Campos, na avenida Constantino Nery, e o Isabel Victória, que está sendo construído na entrada do conjunto Manoa, na Cidade Nova, são projetos que integrarão um conjunto maior de intervenções que nossa cidade precisa para que o trânsito tenha mais fluidez”, afirmou Alfredo, destacando a necessidade de dar continuidade às ações iniciadas pelo prefeito Arthur Neto.

“Vamos investir em mecanismos para assegurar mais agilidade no trânsito para que as pessoas ganhem tempo e tranquilidade. Temos projetos para passagens de nível que vão melhorar o fluxo nos eixos de maior engarrafamento. Na avenida do Contorno, na frente da entrada da Ufam, na avenida Cosme Ferreira, na saída do Distrito Industrial, passagens de nível vão garantir mais rapidez no trânsito com segurança para os motoristas. A Bola do Produtor receberá o maior complexo viário de Manaus, um grande benefício para os moradores e comerciantes das zonas Leste e Norte”, apontou.

Alfredo disse, ainda, que sua administração pretende investir na pavimentação de grandes vias com asfalto de qualidade. “Todo asfalto utilizado terá a garantia de 15 anos de duração”, assegurou.

O candidato lembrou que o prefeito Arthur Neto tem outras importantes obras em andamento, como o Parque Linear do Mindu, que abrange quatro quilômetros da nascente do igarapé do Mindu até a avenida Autaz Mirim, com drenagem, passarelas e a ponte Japecanga, com passeios ao longo do trecho.

Outra medida que Alfredo pretende adotar é a implantação do transporte coletivo hidroviário, ligando a Marina do David ao Puraquequara, com pontos de embarque e desembarque em locais estratégicos para que o cidadão possa usar outros modais para completar seu trajeto e chegar em menor tempo a seu destino.

Obras relevantes

Quando prefeito, Alfredo Nascimento realizou obras de infraestrutura que, na época, melhoraram significativamente o trânsito. Entre elas, os viadutos Dom Jackson Damasceno Rodrigues (avenida Constantino Nery com Boulevard Álvaro Maia, próximo ao Olímpico Clube); passagens de nível (avenidas Darcy Vargas e Constantino Nery e Djalma Batista com o Boulevard Álvaro Maia), entregues em 1998. Também na gestão dele, foi construído o viaduto Josué Cláudio de Souza, do final do Boulevard Álvaro Maia, que serve de acesso à avenida Umberto Calderaro Filho (antiga rua Paraíba), inaugurado no segundo semestre de 2000.

Também na prefeitura de Alfredo foi reorganizada a rotatória do Eldorado e aberta uma via de acesso que ligou as avenidas Mário Ypiranga (antiga rua Recife) e Umberto Calderaro Filho, numa iniciativa que conteve a ocupação irregular, valorizando os imóveis situados às margens do igarapé do Mindu, hoje utilizada para a prática de caminhadas e lazer por moradores das imediações.

*Com informações da assessoria