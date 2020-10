Alfredo Almeida pretende administrar Maués com o povo

O compromisso do Candidato a prefeito de Maués do Partido Liberal (PL) Alfredo Almeida é de administrar com o povo, fazer uma gestão participativa e dentre suas propostas está a implantação de centros para atividades e acolhimento para idosos e o “Programa da Mão de Obra Jovem”.

No plano de governo apresentado por Alfredo Almeida e Macelly Veras se destaca a ampliação e qualificação da educação e a Rede de proteção social. A implantação da educação integral no ensino fundamental.

“Trabalharemos pelo direito a saúde, a educação, ao desenvolvimento de todos”, salientou Alfredo Almeida e destacou sua candidata a vice prefeita de Maués, Macelly Veras, “pela competência, pela garra e principalmente pela atitude”.

Macelly assumiu o seu primeiro mandato como vereadora com a ideia de lutar pela melhoria da saúde e pelos direitos da mulher. “O desenvolvimento de um lugar passa pela redução da desigualdade entre homens e mulheres. Eu apoio mulheres na política”, disse.

Maués na melhor idade

Segundo pesquisas o segredo da Longevidade em Maués é o guaraná, elixir da vida, além de uma dieta rica à base de peixes e de frutas, faz com que os maueenses vivam mais. A cidade é reconhecida nacionalmente por possuir uma das maiores expectativas de vida do país.

Em 2010, Maués chamou a atenção do IBGE. Dados apontavam que esse município tinha 1% da população com idosos acima de 90 anos.

A implantação de Núcleos de convivência, centros para atividades e acolhimento para idosos destaca-se nas propostas do candidato a prefeito de Maués, Alfredo Almeida.

Perfil

Alfredo Almeida é formado em assistência social e pôs Graduado em gestão pública , casado, 5 filhos. Foi vereador eleito em 92, presidente da Câmara Municipal de Maués, Vice-Prefeito, eleito deputado estadual em 1998 e 2002, ex-secretário de estado nos governos de Amazonino e Eduardo Braga e secretário do Senado Federal.

