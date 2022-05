Alexandre de Moraes será o relator das ADIs contra decreto que prejudica ZFM

O ministro do STF Alexandre de Moraes, alvo sistemático de ataques do presidente Bolsonaro e de seus aliados, acaba de se tornar esperança de socorro à economia do Amazonas.

Ele foi sorteado na noite passada relator de duas ações direta de inconstitucionalidade (ADI) que tentam garantir a competitividade dos bens fabricados no Polo Industrial da Zona Franca de Manaus na redução de IPI, decretada pelo governo federal nos últimos dois meses.

As ações foram protocolizadas pela bancada federal do Amazonas, por meio do partido Solidariedade e pelo governador Wilson Lima (União Brasil).

As ações devem ser fundidas em um único processo.

Alexandre de Moraes já deu sinal de boa vontade ao Amazonas. Tanto que horas depois de ter sido sorteado relator dos processos, ato contínuo, aceitou receber a bancada para uma reunião.

Essa reunião está marcada para as 18h desta terça-feira, 3/05.

Ele também já foi procurado por Wilson Lima, que amanhã deve se encontrar com o presidente do STF, Luiz Fux. A pauta com Fux também será IPI e Zona Franca de Manaus.

Do lado do Amazonas, não falta gesto de defesa a Moraes.

A último deles foi do senador Omar Aziz (PSD), coordenador da bancada do Amazonas. Isso ocorreu no último dia 26, ocasião em que o ex-ministro da corte Marco Aurélio Mello saiu em defesa do presidente, quando o STF condenou à prisão o deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ).

Na ocasião, o parlamentar disse: “quem é você, ex-ministro Marco Aurélio de Mello, pra falar em inconstitucionalidade? Logo você que soltou traficante sem maiores explicações. Logo você que afastou o presidente do Congresso monocraticamente”.

*Com informações do BNC Amazonas