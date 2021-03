Alexandre de Moraes nega pedido de liberdade de Daniel Silveira

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), negou pedido de liberdade do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ). As informações são da CNN Brasil.

Em despacho nesta quarta-feira (10), o ministro afirmou que só vai reavaliar a situação do parlamentar após o Supremo analisar se recebe ou não a denúncia oferecida pela PGR (Procuradoria-Geral da República).

Segundo Moraes, “qualquer irresignação contra a decisão que decretou a prisão, além de poder ser novamente suscitada por ocasião da apresentação da resposta, será devidamente examinada quando da análise do recebimento da denúncia”.

A denúncia contra Silveira deveria ser julgada pelo plenário do Supremo na sessão desta quinta-feira (11), mas Moraes atendeu a um pedido da defesa do deputado e reabriu o prazo para que os advogados contestem a acusação.

Agora, os advogados terão mais 15 dias para apresentar resposta à acusação.