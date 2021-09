“Alex Del Giglio é o responsável pelo equilíbrio da economia e pelo Amazonas melhor e mais forte”, diz Belarmino Lins

Elogiado pela competência na condução das finanças estaduais, o Secretário de Estado da Fazenda (SEFAZ), Alex Del Giglio, foi homenageado, em Sessão Especial, nesta terça-feira (21), com a Medalha Ruy Araújo, a mais alta comenda da Assembleia Legislativa do Amazonas (Ale-Am). O Projeto de Resolução Legislativa é de autoria do deputado Belarmino Lins (Progressistas).

“É justo destacar, em letras garrafais, que o Dr. Alex Del Giglio é atualmente o principal responsável pelo equilíbrio da economia estadual e pelo Amazonas melhor e mais forte, apesar da crise econômica decorrente da pandemia do novo coronavírus”, discursou o líder progressista exaltando as ações de Del Giglio à frente da economia estadual. “Foi sua política fiscal e tributária praticada pela SEFAZ que permitiu a boa performance e a plena execução financeira dos atos administrativos e contábeis do Estado do Amazonas”, ressaltou o deputado.

A Comenda Ruy Araújo, conforme Belarmino Lins, “expressa o sentimento do povo amazonense, engrandecendo o trabalho que Alex Del Giglio realiza com competência, e, sobretudo, humildade, no comando da economia do Amazonas”.

Presidindo a Sessão Especial híbrida que distinguiu o secretário, o deputado Adjuto Afonso (PDT) também destacou a performance de Giglio na Sefaz. Na mesma linha, o líder do Governo do Estado na Aleam, deputado Felipe Souza (Patriota), igualmente elogiou o trabalho de Giglio em favor do Amazonas.

Outro parlamentar a destacar as ações do titular da Sefaz foi o líder petista na Aleam, deputado Sinésio Campos, que ressaltou o trabalho competente de Del Giglio e sua coerência no tratamento das emendas impositivas encaminhadas pelos parlamentares à Sefaz, de forma transparente e imparcial. “Podemos dizer que o secretário é um grande parceiro e um digno cidadão do nosso Estado”, disse Sinésio.

Representando o governador Wilson Lima no evento, o Controlador-Geral do Estado, Otávio Gomes, classificou de “mais que merecida” a homenagem proporcionada ao secretário pelo deputado Belarmino Lins.

“Superação” decisiva

Grato às manifestações, Alex Del Giglio destacou o espírito de união da sua equipe econômica como um dos fatores decisivos para o esforço de “superação” do Governo do Estado ante o desafio que foi enfrentar duas ondas de coronavírus entre 2020 e 2021 e manter em equilíbrio a arrecadação e os investimentos do Estado. “A superação foi importante em prol do bem-estar coletivo, como também foi importante o apoio da Assembleia Legislativa para a aprovação do Auxílio Estadual Permanente em favor de 300 mil famílias e para o Refis 2021, que vai dar fôlegos às empresas”, discursou o secretário.

A Sessão Especial híbrida de homenagem a Alex Del Giglio também teve as participações do deputado Serafim Corrêa (PSB); do Subprocurador-Geral para Assuntos Administrativos do MP-AM, Geber Mafra Rocha; do Secretário do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), Radyr Gomes Júnior, representando o prefeito de Manaus David Almeida; e do defensor público Thiago Rosas, representando a Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM).

Histórico

Alex Del Giglio é doutorando em Administração pela EAESP/FGV, mestrado em Administração pela EBAPE/FGV, Curso de Extensão em Finanças pela Ecole Supérieure de Commerce de Bordeaux e Graduação em Ciências Econômicas pela USP. É professor em programas de MBA, especializações em áreas relacionadas a métodos quantitativos e cursos in company na área de finanças e econometria. Possui larga experiência no setor público e na iniciativa privada. No setor público foi assessor especial do Secretário de Estado da Fazenda do Amazonas para Assuntos Econômicos e presidente da instituição financeira Agência de Fomento do Estado do Amazonas. É servidor público efetivo da SEFAZ-AM.