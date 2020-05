Alemanha tem volta do futebol com seis jogos após dois meses de paralisação

Os amantes do velho esporte bretão voltam-se os olhos, neste sábado (16), para a Alemanha. Após dois meses de paralisação, por conta da pandemia do novo coronavírus, a Bundesliga (nome do torneio no país germânico), reinicia com uma rodada de seis jogos, o mais importante deles é o clássico entre o Borussia Dortmund x Schalke 04 (Gelsenkirchen), times de cidades distantes apenas a 30 km uma da outra.

O mundo do futebol também está atento às partidas para verificar a eficácia dos protocolos de segurança e saúde para evitar a contaminação dos envolvidos no evento, que irão acontecer de portões fechados ao público.

A letalidade da covid-19 em terras alemães é considerada baixa pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O país registra cerca de 8 mil mortos e cerca de 176 mil infectados pela doença, cerca de 4,54%. No Brasil, essa taxa é de 6,8% e a subnotificação de casos, amplamente divulgada pela imprensa, na prática reduziria a letalidade.

*Com informações da Agência Brasil