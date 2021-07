Aleam retorna às atividades presenciais na segunda-feira (2)

Na próxima segunda-feira (2), a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) retorna com atividades presenciais, de acordo com o Ato da Mesa Diretora Nº 013 de 28 de julho de 2021.

Conforme o Ato, os servidores efetivos e comissionados retornam aos exercício presencial e regular das atividades dos respectivos cargos.

No caso dos servidores idosos, portadores de doenças cardíacas, autoimunes e respiratórias, assim como as servidoras gestantes ou lactantes, ou aqueles que integram grupo considerado de risco, devem ser avaliados pela Junta Médica da Diretoria de Saúde da Aleam para que cada situação seja definida.

Também fica determinado que os auditórios e a galeria do Plenário ficam liberados para a presença de público até o limite de 50% de suas respectivas capacidades. Permanece obrigatório o uso de máscara, por todos que estiverem nas dependências da Casa Legislativa. Os procedimentos preventivos, adotados pela Diretoria de Saúde, como medição de temperatura, também continuam a serem realizados.