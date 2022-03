Aleam repercute possível revogação de Decreto Federal que reduz IPI

Os deputados Delegado Péricles (PSL), Belarmino Lins (Progressistas) e Serafim Corrêa (PSB) repercutiram, nesta quinta-feira (10), no Plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), a decisão do presidente Jair Bolsonaro (PL) de revogar o decreto, que reduz em até 25% o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) no país.

Péricles afirmou que a decisão demonstrou o respeito que Bolsonaro tem pelo Amazonas e parabenizou o governador Wilson Lima (PSC) por ter conseguido a revogação. “Os produtos produzidos na Zona Franca de Manaus (ZFM) não serão afetados pelo decreto”, afirmou o deputado.

O deputado Belarmino Lins manifestou o agradecimento ao Governo Federal pela receptividade e olhar direcionado ao Amazonas. “Há de se reconhecer que esse decreto criou, sem dúvida, um desassossego com relação aos prejuízos que a decisão iria causar. “O governador Wilson Lima conduziu as negociações com serenidade, indo à Brasília com entidades representativas do Estado e conseguindo a promessa de revogação do decreto”, argumentou.

*Com assessoria