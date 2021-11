Aleam realiza cerimônia de entrega do III Prêmio Nestor Nascimento

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), por meio da Escola do Legislativo Senador José Lindoso, realizou na manhã desta sexta-feira (12), a Cerimônia de Entrega do III Prêmio Nestor Nascimento, no Auditório Belarmino Lins.

O prêmio é uma ação de reconhecimento aos movimentos e personalidades engajadas nas ações voltadas para a igualdade racial e a luta antirracista. A premiação é feita através de indicações de pessoas premiadas em edições anteriores.

Segundo a coordenadora do prêmio e do Programa Educando pela Cultura, a pedagoga Jacy Braga, o prêmio Nestor Nascimento é um símbolo de resistência da luta pela igualdade racial. “Para a comunidade negra um prêmio dessa envergadura é um símbolo do não esquecimento da causa e impede o apagamento da história de homens e mulheres que se dedicam à causa e ao resgate histórico do povo preto”, explicou, acrescentando que o prêmio será objeto de um Projeto de Resolução Legislativa (PRL) para se tornar um prêmio permanente no calendário de eventos da Casa.

A deputada estadual Therezinha Ruiz (PSDB) destacou a cerimônia como um motivador da causa. “Este é um momento de trabalharmos o segmento social porque este prêmio é um motivador da causa”, definiu.

A diretora da Escola do Legislativo, Geanne Valente, citou a cultura como um dos tripés da Escola e destacou prêmio como parte do programa Educando pela cultura, que está concorrendo ao prêmio Assembleia Cidadã na categoria Projetos Especiais.

Os agraciados desta 3ª edição do Prêmio foram:

Alberto Jorge Silva Oba Méji – Preservação da Fé nas Religiões de Matriz Africana e Combate à Intolerância Religiosa;

Profª. Esp. Francimar dos Santos Júnior – Luta no Feminismo Negro;

Profª. Dra. Renilda Aparecida Costa – Respeito, Visibilidade, Resgate Histórico e Luta contra o Racismo;

José Carlos Bonates (Kaka Bonates) – Promoção de Atividades Afro-culturais e Educativas;

Prof. MsC. Vinicius Alves Rocha – Promoção do Protagonismo Negro;

Prof. MsC. Ygor Olinto Rocha Cavalcante – Produção Acadêmica, Produção Literária e Estudos sobre a Presença Negra no Amazonas;

Graça Soares Prola – Gestão em Direitos Humanos, com ênfase à Igualdade Racial.

Além da entrega do prêmio, foram entregues também Certificados de Menção Honrosa para o Arcebispo de Manaus D. Leonardo Ulrich Steiner – Paróquia de São Geraldo e Pastoral do Migrante pelos 10 anos de Apoio à Imigração da População Haitiana; Sissi Rolim e Fefa Carmin – Sinézio Rolim e Fernado Carmin, pelo Cenário Cultural Musical com vistas a Ritmos Afro-brasileiros; Cléia Alves, pela disseminação da Cultura Afro-brasileira Maracatu Pedra Encantada e também um Prêmio Especial pelo Conjunto da Obra ao Prof. Dr. Alfredo Wagner Berno Almeida.

A professora do curso de Ciências Sociais da Ufam e coordenadora do núcleo de estudos afroindígenas, Renilda Aparecida Costa, dedicou o prêmio recebido à causa coletiva. “Este prêmio não é só meu, é do coletivo, pois é um trabalho feito a várias mãos. Por isso quero parabenizar e agradecer à Escola por esta iniciativa de realização do prêmio”, afirmou.

*Com informações da Diretoria de Comunicação da Aleam