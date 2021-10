Aleam realiza 1º Fórum Estadual das Casas Legislativas do Amazonas

Nos dias 21 e 22 de outubro, próximas quinta e sexta-feira, a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) vai reunir, num evento inédito, os representantes parlamentares de todos os municípios amazonenses durante o 1º Fórum Estadual das Casas Legislativas do Amazonas (FECLAM), voltado a vereadores, prefeitos e servidores públicos das câmaras municipais do Amazonas.

Segundo o presidente do Poder Legislativo, o objetivo é debater temas relacionados às atividades parlamentares, por meio de um intercâmbio de experiências e de conhecimentos essenciais à atividade parlamentar, auxiliando principalmente em atividades de norma jurídica, reformas políticas e eleitorais e marketing político. “Pela primeira vez, a Assembleia está proporcionando a todos os vereadores, da capital e do interior, essa oportunidade de aprimoramento, que será muito importante para facilitar suas atuações parlamentares. E quem ganha com isso, na ponta, é a população”, destacou.

Da programação constam palestras como “As reformas política e eleitoral”, “Desafios para uma boa legislação”, “Popularidade digital”, “A chave do marketing político para mandatos” e “Estratégias para o fortalecimento do Poder Legislativo”. Entres os palestrantes confirmados estão, o presidente da OAB no Amazonas, Marco Aurélio Choy; Rodrigo Gadelha, especialista em marketing digital e inteligência de dados; Dr. Felipe Nunes, doutor em esfera pública digital; e a presidente da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), deputada Ivana Bastos (PSD-BA).

CCOTI

A Assembleia do Amazonas possui um trabalho de cooperação com o interior, por meio do Centro de Cooperação Técnica para o Interior (CCOTI), que auxilia os parlamentares municipais na orientação para a atualização de leis e trâmites legislativos, porém esta é a primeira vez que um evento engloba tantos aspectos da vida parlamentar especificamente.

De acordo com a coordenadora do CCOTI, Eliane Ferreira, a realização do FECLAM vem ao encontro da proposta de atuação do órgão a partir da nova gestão. “O presidente Roberto Cidade

Inscrições

Os interessados em participar do 1º. FECLAM poderão se inscrever, gratuitamente, por meio do link http://al.am.leg.br/feclam/inscricoes/ e preencher as informações pessoais para validar a participação no evento. As vagas