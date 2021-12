Aleam inaugura hoje o 1º Super Bazar Natalino

Expositoras entusiasmadas com perspectivas de vendas no 1º Bazar Natalino da Assembleia do Amazonas

De hoje até sexta-feira (3/12), o estacionamento da Sede do Poder Legislativo se transforma em uma espécie de centro de exposição de peças de artesanato criadas por cerca de 60 servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) que participam do 1° Super Bazar Natalino. A iniciativa pretende unir servidores, familiares e público em geral em uma celebração de um Natal que será diferente de todos os anteriores em função das dificuldades provocadas pela pandemia do coronavirus, tanto no âmbito do distanciamento social de amigos e familiares quanto no aspecto econômico com agravamento de crises financeiras para grande parte da população.

O Bazar que acontece das 9 às 17 horas hoje e quinta-feira e das 9 às 18 horas na sexta-feira, dia 3/12, tem o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), que realizaram workshop com os expositores, com o objetivo de melhorar o atendimento ao público e aprimorar técnicas de venda.

O presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade (PV), enfatiza que o Bazar será uma oportunidade de fazer com que os expositores aumentem sua renda com a venda de seus produtos. Além disso, destaca que todos receberam orientação sobre como melhorar suas vendas. “Nossa proposta é auxiliar os expositores e a Casa Legislativa está dando total apoio para que tudo seja um sucesso”, disse.

De acordo com Adriana Pimentel da Escola do Legislativo, o 1° Super Bazar de Natal será aberto ao público, e terá uma programação cultural, como a apresentação do Coral da Aleam, entre outras atrações. “O Super Bazar é apoiado por Lílian Cidade, esposa do presidente da Assembleia Legislativa, Roberto Cidade, e conta com a participação de sete setores, como a Comissão da Mulher da Família e do Idoso, presidida pela deputada Therezinha Ruiz (PSDB) e as Diretorias de Assistência Social, da Escola do Legislativo, de Comunicação, entre outras”, resumiu.

A diretora de Assistência Social da Aleam, Jandira Moura, informa que o 1° Super Bazar de Natal gerou uma expectativa grande entre os expositores, entre servidores e comunidade. “Estamos com a sensação positiva de boas vendas e lucratividade para os expositores, gerando uma renda extra no fim de ano. Teremos vendas de artesanato, comidas, produtos de cama, mesa e banho, além de decoração e presentes”, afirmou.

A servidora da Aleam, Dalcy Bandeira, que participará como expositora pela primeira vez, está empolgada com a perspectiva de vendas de bijuterias e crochês. “O 1° Super Bazar Natalino traz grandes expectativas de vendas, não só para mim, mas para os colegas empreendedores que têm a oportunidade de expor seu trabalho. E também de ter a alegria de vender os produtos e aumentar nossa renda. A Aleam e todos os envolvidos estão de parabéns”, disse.