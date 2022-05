Aleam homenageia prefeito Raylan Barroso com a Medalha Ruy Araújo

Atendendo a Projeto de Resolução Legislativa, de autoria do deputado estadual Belarmino Lins (PP), a Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM), em Sessão Especial presidida pelo deputado-presidente Roberto Cidade (UB), homenageou, nesta terça-feira (24), o prefeito de Eirunepé, Raylan Barroso de Alencar, com a Medalha Ruy Araújo.

O perfil de Raylan, segundo o parlamentar progressista, “sobressai na sua personalidade humanitária e em suas ações melhorando a saúde, a educação, a saúde e a vida social da população eirunepeense. Por isso, o Poder Legislativo Estadual lhe presta essa homenagem, não por vaidade, mas por justo merecimento”, discursou o deputado.

“Nosso homenageado possui uma gigantesca folha de serviços prestados ao Estado do Amazonas, especialmente ao município de Eirunepé, situado na Calha do Juruá”, disse Belarmino, destacando Raylan, nascido em Eirunepé no dia 19 de outubro de 1979, filho do casal Expedito Barroso de Alencar, ex-prefeito do município, e de Maria da Conceição Alves Barroso.

Raylan assumiu seu primeiro mandato de prefeito no dia 01 de janeiro de 2017, coroando uma brilhante carreira política iniciada em 2004 quando disputou a eleição para prefeito pelo PRTB. Em 2016, ele foi eleito prefeito pelo PROS, com 7.618 votos (55,58%), sendo reeleito em 2020 pelo DEM, com 9.021 votos (58,27%).

Em 2017, ele foi eleito o melhor prefeito das Américas pela Organização Pan–Americana da Saúde (Opas) por suas destacadas ações na área da saúde em Eirunepé.

Formado em Gestão Pública, Raylan iniciou seus estudos na Escola Municipal Alba Cunha, passando também pela Escola São Domingo, São Francisco e Nossa Senhora das Dores, em Eirunepé. Cumpriu o ensino secundário na escola Objetivo, em Manaus, sempre se destacando entre os estudantes mais aplicados.

Conforme o deputado, “Raylan não mede esforços junto ao Governo Federal e ao Governo do Estado para fazer sempre o máximo em prol do desenvolvimento social e econômico de Eirunepé, merecendo, por isso, a Medalha Ruy Araújo, a mais alta Comenda do Poder Legislativo Estadual”.

Merecimento

Discursando em nome do Plenário Ruy Araújo, o deputado Sinésio Campos (PT) também fez questão de ressaltar a performance de Raylan à frente da Prefeitura de Eirunepé, o mesmo ocorrendo com vários outros parlamentares que, presentes ao evento, usaram a tribuna da Aleam para distribuir elogios ao desempenho do prefeito em seu município.

Na mesma linha dos parlamentares, o representante do governador Wilson Lima no evento, Sérgio Litaiff, elogiou o prefeito por seu trabalho exemplar à frente dos destinos de Eirunepé, “um município que sempre produziu grandes homens públicos”.

Grato às manifestações elogiosas ao seu governo e à sua figura de homem público, o prefeito se disse “muito feliz por receber tão alta honraria”. “Para mim, sempre foi um enorme prazer servir ao meu povo, com o devido respeito aos prefeitos que me antecederam”, acentuou, citando nominalmente ex-prefeitos como Edy Conrado, Dissica Tomaz e Joãozinho Cavalcante.

Prestigiaram a Sessão Especial de homenagem a Raylan, dentre outras autoridades e parlamentares, o Secretário de Governo, Sérgio Litaiff, representando o governador Wilson Lima; Subprocurador Adjunto da Prefeitura de Manaus, Marco Aurélio Choy, representando o prefeito David Almeida; o ex-governador José Melo; o advogado Marcos Choy; o Defensor Público Geral Ricardo Paiva (DPE-AM); o deputado federal Sidney Leite (PSD); o presidente do UB no Amazonas, Pauderney Avelino; os deputados estaduais Fausto Júnior (PL), Adjuto Afonso (UB), Therezinha Ruiz (PL) e Abdala Fraxe (Podemos), além do ex-deputado estadual Luiz Castro (PDT) e do presidente da Câmara Municipal de Eirunepé, vereador Maylson Vieira.

*Com assessoria