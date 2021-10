Aleam disponibiliza estacionamento para quem for assistir ao jogo do Brasil e Uruguai

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) disponibilizará vagas no estacionamento para os torcedores que forem assistir ao jogo entre Brasil e Uruguai, válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2022, que será realizada no Qatar. A partida, que acontece na próxima quarta-feira (14), está prevista para iniciar às 20h30 (horário Manaus), na Arena da Amazônia.

O acesso ao estacionamento da Aleam estará liberado às 19h e permanecerá aberto até às 23h30 para que os torcedores, que forem à Arena da Amazônia possam deixar e retirar os veículos do local com tranquilidade.

A Casa respeitará a utilização das vagas preferenciais para idosos e pessoas portadores de deficiência e tomará todas as providências para que tudo transcorra dentro da normalidade.

A Aleam já disponibilizou o estacionamento em outras ocasiões, quando aconteceram jogos na Arena, como na Copa do Mundo em 2014 e nos Jogos Olímpicos de 2016.

“A Casa Legislativa oferece o espaço do estacionamento para que os torcedores deixem seus veículos. É uma forma de dar tranquilidade e conforto”, assegurou o presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade (PV).

*Com informações da assessoria