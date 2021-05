Aleam aprova proposta de Belarmino Lins que outorga a Medalha Ruy Araújo ao secretário Alex Del Giglio

Contemplando projeto de resolução de autoria do deputado Belarmino Lins (PP), a Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM) aprovou a outorga da Medalha Ruy Araújo ao Secretário de Estado da Fazenda (SEFAZ) Alex Del Giglio.

Segundo o parlamentar, a medalha homenageará um dos mais importantes membros do primeiro escalão do governo Wilson Lima, principal responsável pelo equilíbrio da economia estadual apesar da crise econômica decorrente da pandemia do novo coronavírus.

Conforme o líder progressista, os resultados de Del Giglio à frente da Sefaz são positivos desde setembro de 2020 quando a arrecadação do Estado alcançou R$ 1,18 bilhão, superando o desempenho de 2019.

Agora, em maio de 2021, Belarmino afirma, com base em dados divulgados pela Sefaz, que a previsão de crescimento na arrecadação para maio é de 50%.

A boa performance, de acordo com o deputado, se deve à eficiente política tributária praticada pela Sefaz nos meses de março e abril a despeito da pandemia que ainda hoje, mesmo tendo diminuído, ainda incomoda o Estado, diz o parlamentar.