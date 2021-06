ALEAM aprova concessão da Medalha Ruy Araújo para Júlio Lima e Petrucio Júnior

A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) aprovou, na última quarta-feira (16), dois Projetos de Resolução Legislativa, de autoria do deputado Belarmino Lins (PP), que concedem a Medalha Ruy Araújo ao Superintendente do Hospital Universitário Getúlio Vargas, em Manaus, Júlio Mário de Melo e Lima, e ao Secretário da Produção Rural do Estado do Amazonas, Petrucio Pereira de Magalhães Júnior.

Formado em Medicina pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), com mestrado em Ortopedia e Traumatologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Júlio Mário de Melo e Lima, segundo Belarmino, “é digno da homenagem por seus importantes serviços prestados à área de saúde do Estado”.

Da mesma forma o líder progressista destaca a distinção ao atual titular da Sepror, Petrucio Pereira de Magalhães Júnior, “um gestor de reconhecido valor no desempenho de suas funções tanto na esfera pública quanto no setor privado, sempre honrando os interesses do nosso Amazonas”.