Aleam aprova concessão da Medalha Ruy Araújo a Flávio Antony Filho

Contemplando projeto de resolução legislativa, de autoria do deputado Belarmino Lins (Progressistas), a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM) aprovou, nesta quarta-feira (18), a concessão da Medalha Ruy Araújo ao Dr. Flávio Cordeiro Antony Filho, chefe da Casa Civil do Governo do Estado.

Advogado, Flávio Cordeiro Antony Filho é graduado em Direito pelo Centro Universitário do Norte. Também é pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil pelo Centro Universitário do Norte e mestrando em Direito pela Universidade de Lisboa, com experiência na área de Direito Civil, Administrativo e Empresarial com ênfase em Direito Processual Civil.

Flávio é membro do Instituto dos Advogados Brasileiros e possui ampla experiência em cargos da administração pública, tendo exercido as funções de presidente da Comissão de Licitação do Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Socioambiental de Manaus (Prourbis) e conselheiro da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman). Antes de chegar ao Governo do Estado, Flávio chefiou o Departamento Jurídico da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura de Manaus.