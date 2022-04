Aldo dispara contra Dillashaw e Cejudo e se coloca como desafiante ao cinturão

Ao que tudo indica, José Aldo vai fazer todo o possível para conseguir logo uma nova disputa de cinturão do peso-galo (61 kg) do Ultimate. O brasileiro, que sempre preferiu adotar um discurso mais ameno, dessa vez partiu para o ‘trash talk’, mas engana-se quem pensa que o seu alvo foi o americano Aljamain Sterling, atual campeão da categoria.

Nas suas redes sociais, Aldo cobrou o campeão ontem (29), para assinar o contrato da luta entre eles e justificou o motivo de acreditar que é ele que merece ser o próximo desafiante. Por isso, o ex-campeão do peso-pena (66 kg) do UFC disparou contra TJ Dillashaw e Henry Cejudo, os chamando de trapaceiro e palhaço, respectivamente.

“Aljamain, estou esperando você assinar o contrato para nossa luta. Não há dúvida de que os fãs querem assistir a essa luta. Atualmente somos os dois melhores pesos-galos do UFC. Deixe o resto dos meninos brigando entre si e trocando insultos na internet. Na minha opinião, não faz sentido deixar um cara que foi suspenso por dois anos por trapaça voltar e lutar pelo cinturão depois de vencer por decisão dividida em uma luta que acho que ele perdeu. O outro é um palhaço que fingiu sua aposentadoria apenas para tentar aumentar sua bolsa – como isso não funcionou agora ele quer lutar pelo título depois de passar dois anos fora do jogo (e fora do programa de testes da USADA)”, disse.

José Aldo estreou pelo UFC em 2011, onde fez 19 lutas, venceu 13 e perdeu seis vezes. Desde a sua primeira apresentação na franquia até 2015, o brasileiro reinou absoluto no peso-pena (66 kg), até ser superado por Conor McGregor. Atualmente, o atleta se encontra em terceiro lugar no ranking do peso-galo e, na sua última apresentação, no dia 4 de dezembro, superou Rob Font, por decisão unânime dos jurados.

Com informações da AgFight