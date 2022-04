Álbum pré-Copa é lançado e tem Neymar como garoto-propaganda

Em clima de Copa do Mundo, um álbum de aquecimento para o Mundial foi lançado pela Panini na noite de ontem (31), em evento no Museu do Futebol, em São Paulo. O álbum “Nossa Seleção Rumo ao Qatar” tem Neymar como garoto-propaganda e conta a trajetória de 29 dos jogadores mais cotados para compor o elenco que busca o hexa neste ano.

O álbum destina duas páginas e oito figurinhas para cada um dos jogadores, com detalhes da carreira e algumas curiosidades. O destaque é Neymar, que também é a estrela da campanha publicitária do álbum. Além das figurinhas dos atletas e de Tite, ainda há uma sessão sobre os maiores artilheiros da seleção brasileira, com destaque para Zico.

Esta edição é tratada como um aquecimento para o álbum oficial da Copa, que ainda não tem data prevista de lançamento.

O álbum tem um benefício que Tite não tem: “convocar” 29 jogadores, enquanto o técnico deve levar apenas 23 ao Qatar – ou 26, se a Fifa ampliar este limite. A lista da Panini não tem grandes polêmicas, pelo contrário: inclui jogadores que atualmente correm por fora na disputa por lugar na Copa, como Emerson Royal, Guilherme Arana e Roberto Firmino. Do futebol brasileiro, também estão no álbum Everton Ribeiro, Gabigol e Weverton.

“Tem a ver com a quantidade de páginas, que são 64. É realmente uma limitação: o técnico tem 23 vagas mesmo com muitos craques [à disposição], nós tivemos 29”, explica Vilson Manfrinati, consultor de futebol da Panini, ou “o Tite das figurinhas”, segundo uma brincadeira no lançamento do álbum.

Com informações do Uol