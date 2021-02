AITAS desenvolve projeto Moradias Insalubres no Amazonas

A AITAS-AM é uma entidade que se movimenta pela capacidade de cumprir demandas sociais, os projetos desenvolvidos pela instituição e parceiros que se propõem a promover ações que mobilizam a sociedade, em suas necessidades e demandas.

O Projeto Casas Insalubres é uma alternativa de intervenção, essa intervenção em problemas nas moradias afetadas por patologias de ordem estrutural, intervenção na forma de abordar as ações para sanar demandas que causam transtornos aos usuários e cria impacto na questão da saúde, qualidade de vida e mobilidade.

Muitas das causas de patologias em residências é a forma como ela é estruturada, construída e os estudos de impacto que são negligenciados, seja pela falta de recursos, seja pela falta de fiscalização, uma vez que as moradias são construídas artesanalmente, pela curiosidade social e as edificações vão se sobrepondo, em ocupações, em regiões alagadiças e toda espécie de desrespeito à legislação ambiental e trazendo problemas de infraestrutura na cidade.

O Projeto Casas insalubres não objetiva questionar as razões das edificações irregulares, mas vem trazer meios de corrigir fatores que podem melhorar a estrutura das edificações, contribuindo para minimizar as dificuldades enfrentadas pelos moradores que se sentem vulnerabilizados pela falta de recursos, conhecimento para atuar na melhoria de sua habitação.

O projeto leva às moradias com problemas patológicos a equipe de profissionais experientes, egressos e alunos (estagiários) para levantar a problemática da residência, desse levantamento se organiza o projeto em 3D, a planta baixa e o orçamento para apresentar aos proprietários para verificar a viabilidade do problema.

As pessoas que recebem esse benefício são de diferentes classes sociais e alguns tem condições de providenciar os materiais, outros de classes menos abastadas precisam de apoio e suporte para o levantamento dos materiais e mão de obra. Esses usuários em situação econômica mais crítica que requer mais atenção, ai a equipe do projeto agiliza campanhas para garantir a oferta de materiais e serviços, com promoções de feijoadas, bingos, ofícios para empresários e a iniciativa privada, enfim, a equipe leva suporte e junto, realiza as ações a favor da população.

O projeto visa amplificar seu alcance, pretende buscar parcerias para facilitar fomentos para auxiliar na execução dos serviços com juros mais baixos e voltados à classe social de mais necessidade.

A Engenheira Eletricista Aline dos Santos Pedraça, vice-presidente da AITAS-AM, esclarece que o projeto tem um fundo social de relevância, pois tende a corrigir problemas que na escala evolutiva a sociedade manauense vem sofrendo com essa falta de infraestrutura.

O que é assegurado pela Engenheira Civil Luciane Oliveira é que essas intervenções do projeto levam a possibilidade de se combinar novos materiais, como adição de vidro, pneus, sobras de obras que podem ser solicitadas a empresários e a combinação de estruturas convencionais com inovações baseadas nos preceitos da engenharia e áreas afins.

A equipe de projetos da AITAS-AM entende a importância do Projeto para as comunidades, como enfatiza o Químico e segundo Secretário da AITAS-AM, Claudenor de Souza Piedade, que as ações integradas da entidade promove desenvolvimento, impacto social e posturas inovadoras, principalmente em estudantes de engenharia, que vão aprendendo a valorizar, ainda mais a comunidade, entendendo que seu papel profissional também pode contribuir com as pessoas que sofrem por problemas ocasionados pela falta de infraestrutura.

Assim, o projeto Casas insalubres já tem em suas trajetória vários trabalhos, que foram de certo modo, afetados pela pandemia, mas que tão logo passe estaremos dando andamento nos levantamentos, nos trabalhos e na atuação frente aos problemas das comunidades de Manaus e dos 13 municípios que a AITAS-AM pretende atuar.

