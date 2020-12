AITAS-AM pretende contar com seus próprios recursos em 2021

Na reunião de confraternização dos membros da Aliança em Inovações Tecnológicas e Ações Sociais (AITAS-AM) realizada no sábado, dia 19, na sede localizada na Av. Presidente Eurico Gáspar Dutra, em Flores, zona centro-sul de Manaus, foi apresentado o novo presidente eleito da entidade, engenheiro eletricista Kleber Santana, que terá muitos desafios à frente da entidade, bem como a continuidade do trabalho social em atenção as demandas das comunidades .

O fundador da AITAS-AM, Professor Antonio Estanislau Sanchez, disse que a AITAS foi fundada em fevereiro de 2020 e neste ano difícil conseguiu realizar ações sociais, atendendo a demanda das comunidades, dando mais conforto as famílias. “Nossa meta para 2021 é fazer parcerias na procura de recursos, tem muita demanda na área social e temos que enxergar o nosso semelhante com mais empatia, os engenheiros devem estar inseridos na sociedade.”

Kleber Santana foi eleito com ampla maioria dos votos e assumirá a nova gestão a partir do primeiro dia de 2021. “Vamos manter a AITAS-AM com os seus próprios recursos, iremos vender os nossos projetos. Temos os estudantes e profissionais para isso e o trabalho social irá continuar.”

Função social

AITAS-AM é uma entidade que agrega profissionais de vários segmentos para atuar em inovações tecnológicas e ações sociais na sociedade amazonense, atuando na intervenção de serviços precários por falta de infraestrutura.

“O trabalho da engenheira esteve presente na sociedade amazonense através da AITAS-AM e foi importante por quanto possibilitou soluções na falta de infraestrutura das comunidades, proporcionando bem estar as pessoas”, falou a vice-presidente da entidade, Engenheira Aline Pedraça.

Ela salientou a presença da AITAS em 13 municípios amazonenses e reafirmou o compromisso de continuar atendendo as demandas.