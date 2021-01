AITAS-AM amplia os horizontes, mesmo em tempos de pandemia

Resiliência é a capacidade de reinvenção diante de situações desafiadoras que tendem a ofuscar as oportunidades de desdobramento e ressignificação. Com essa perspectiva é que a Aliança em Inovações tecnológicas e Ações Sociais no estado do Amazonas (AITAS-AM), passa a intensificar sua atuação no formato on line dos cursos de qualificação profissional, atualidades, ciência e tecnologia, regulamentações e normativas, aspectos ambientais e sociais. A reunião de multiprofissionais para subsidiar cursos que atendam a uma clientela distinta e exigente, é que a cada ciclo procuramos acionar a atualização das ferramentas, a conciliação de conteúdos atuais e de interesse profissional para validar o tempo de nossos espectadores.

Segundo a Eng Aline Pedraza os cursos tem formato amplo e certificação validada com o código de barras, com entrega imediata dos certificados no prazo de 48 horas, são cursos totalmente gratuitos e/ou a baixo custo, aberto a todos os públicos. “Com isso, a AITAS-AM quer expandir seu leque de opções e atuação, com postura ilimitada de acessos para priorizar a integração de pessoas, mesmo em período de pandemia e afastamento social, a otimização do tempo para adquirir aprendizado e oportunidades atualização curricular garante possibilidades de ativação no mercado de trabalho”.

Dentre os cursos da plataforma se destacam aqueles voltados para grupos mais seletos e os cursos em níveis gerais, mas todos voltados a instrução e aprimoramento pessoal e profissional. Ainda que alguns cursos do ciclo terão custos, mas a taxa abaixo do mercado e isso só é possível devido as parcerias da AITAS-AM com profissionais, empresas e instituições que promovem desenvolvimento e difusão tecnológica a favor das pessoas.

Profissionais capacitados para atender demanda de conhecimento especializado

Os cursos realizados nesta seção são realizados nos sábados, geralmente da 19 às 21 horas, pela plataforma Meet, iniciamos no dia 09.01 2021 com o curso de NR-10, agora prosseguiremos com os cursos de Química e o meio ambiente seguido de uma série, denominada por dentro, que explica as funcionalidades de alguns sistemas. Depois seguimos com resistência dos Materiais, Máquinas elétricas, orçamento de obras, materiais de construção, Gestão de Obras, AutoCAD, ministrados por uma diversidade de profissionais da Engenharia, Química, Física. As inscrições podem ser feitas pelos links que constam nós flys e no QR code que direciona para a página de inscrição. nossos cursos dessa etapa seguem um cronograma até março em diante.

Segundo o Dr. Claudenor de Souza Piedade no curso de Química e o meio ambiente vai ser abordado as características de utilização da química e os impactos no meio ambiente, falar das consequências pro e contra da utilização dos insumos químicos.

A AITAS realizará uma Série Por Dentro! Gratuita e On Line:

23/01/2021; 30/01/2021; 06/02/2021; 13/02/2021 (sábado)

19 às 21h

1ª Por Dentros das Explosões – 23/01/2021;

2ª Por Dentro do Alumínio – 30/01/2021;

3ª Por Dentro de Poluição do Ar – 06/02/2021;

4ª Por Dentro das Luzes Incandescentes e Fluorescentes – 13/02/2021.

Palestrante: Doutorando em Ciênciada Educação – UNIT, Mestre em Biotecnologia – MBT/UEA e Licenciado e Especialista em Química – UEA – Claudenor de Souza Piedade

Inscrições pelos Links:

1ª Por dentro das Explosões: https://www.sympla.com.br/serie-por-dentro–1-por-dentro-das-explosoes__1099769

2ª Por dentro do Alumínio: https://www.sympla.com.br/serie-por-dentro-2-por-dentro-do-aluminio__1099773

3ª Por dentro de Poluição do Ar: https://www.sympla.com.br/serie-por-dentro–3-por-dentro-de-poluicao-do-ar__1099776

4ª Por dentro de Luzes Incandescentes e Fluorescentes: https://www.sympla.com.br/serie-por-dentro–4-por-dentro-das-luzes-incandescentes-e-fluorescentes__1099782