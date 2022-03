Águas de Manaus vai beneficiar 20 mil famílias no bairro Gilberto Mestrinho

Moradores do bairro Gilberto Mestrinho, na zona Leste de Manaus, já recebem as melhorias do programa Vem Com a Gente em suas casas. Com extensão de novas redes de água tratada, regularização no abastecimento, vistorias, trocas de hidrômetros e um diálogo aberto com as famílias, para ouvir e dar as melhores soluções para as demandas levantadas, a Águas de Manaus vai mudar a realidade dos mais de 70 mil habitantes, dando mais saúde, qualidade de vida e dignidade para todos.

Para estar ainda mais perto das comunidades no Gilberto Mestrinho, a concessionária instalou um ponto de atendimento itinerante que recebe a população e os professionais estão capacitados para realizar serviços como negociação de débitos em condições flexíveis, mudança de titularidade, religação de água, cadastro na Tarifa Manauara, benefício que concede 50% de descontos nas contas de água, dentre outros.

O Ponto de Atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no seguinte endereço:

Centro Integrado Municipal de Educação (CIME) Senador Artur Virgílio do Carmo Ribeiro Filho, que fica na rua dos Açaizeiros (antiga Rua Perimetral), S/N – Bairro Gilberto Mestrinho. No mesmo espaço, é disponibilizado o serviço Pague Fácil, onde é possível pagar da fatura de água utilizando cartão de débito, crédito ou dinheiro, dando mais comodidade para os moradores.

O programa Vem Com a Gente da Águas de Manaus entra na fase final, e já visitou mais de 90% dos bairros da capital, levando os serviços da concessionária até a casa das pessoas, independente da área onde vivem, seja avenida, rua, alameda, travessa, palafita, rip raps e becos, nossas equipes chegam com água tratada. Para o coordenador do programa Waldiney Lima, o gesto de gratidão que a população transparece para as equipes quando chegam com as melhorias, é a certeza de que a empresa tem levado mais que a água tratada, mas também dignidade e qualidade de vida.

“Já passamos por todas as regiões da capital e só temos recebido a gratidão da população que reconhece as melhorias que seguimos implementando, seja na água tratada ou na chance de dignidade, quando passam a ter, não só um comprovante de residência com a fatura de água, mas o atestado de que se abastecem com saúde e isso nos motiva a seguirmos nessa jornada, que agora chega ao Gilberto Mestrinho”, disse.

EM TODA CIDADE – O programa Vem Com a Gente chega ao 57º bairro e já foram visitados mais de 493 mil imóveis, beneficiando 1,6 milhão de pessoas por toda a cidade. Até o fim deste ano, o programa deve concluir as visitas em todos os bairros da capital amazonense.

Ao chegar no bairro, as equipes do VCG vão de rua em rua para identificar e executar que serviços de melhorias podem ser feitos. No caso das vistorias, é necessário realizar intervenções nas calçadas das residências. A empresa, porém, recupera as escavações e realiza a recomposição da calçada em um prazo médio de 48h, inclusive, recolocando as cerâmicas quando houver necessidade.

Além das melhorias, o programa “Vem Com a Gente” leva dignidade para a população da cidade. Entre elas está o serviço de extensão de rede, que garante água tratada em áreas de palafitas e becos que antes não contavam o abastecimento regular. Nestas regiões de vulnerabilidade, mais de 126 mil pessoas já foram beneficiadas e mais de 150 quilômetros de novas redes implantadas.

CANAIS DIGITAIS – O cliente da Águas de Manaus também tem canais digitais de atendimentos disponíveis 24h. Por lá, dá para consultar o histórico de consumo, solicitar segunda via de fatura, pedir religação e muito mais. Basta entra em contato por um dos canais: SAC 0800 092 0195; WhatsApp (92) 98264-0464; Aplicativo “Águas APP” e a Agência virtual, disponível no site da concessionária: www.aguasdemanaus.com.br.

*Com assessoria