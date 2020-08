Águas de Manaus inicia campanha de negociação de dívidas online nesta segunda-feira (24)

A Águas de Manaus realiza a partir desta segunda-feira (24) uma campanha de negociações de débitos em condições flexíveis para seus clientes, a “Zera Dívida Online”. A iniciativa tem condições especiais. Por conta da pandemia de Covid-19, a concessionária fará a campanha totalmente virtual. A Zera Dívida Online vai até o dia 31 de agosto.

A ocasião é uma oportunidade para clientes que estão com atraso no pagamento de contas se livrarem da dívida com condições especiais. Os descontos das negociações podem chegar a até 80%. Além disso, existe a comodidade de não precisar sair de casa e fazer os acordos através do Whatsapp, do chat virtual, no site da empresa (www.aguasdemanaus.com.br) ou no aplicativo para smartphones “Águas APP”. Quem preferir, ainda pode solicitar a visita domiciliar de uma equipe da empresa, através do Call Center (0800 092 0195).

“A campanha Zera Dívida Online vem de encontro com todas as ações que a empresa está realizando ao longo dessa pandemia. A finalidade é proporcionar à população, através dos nossos canais digitais, mais uma opção para manter as contas em dia e evitar o acúmulo de dívidas”, explica o gerente comercial da Águas de Manaus, Wellington Rodrigues. “Para participar, é muito simples: é só entrar em contato através do nosso Whatsapp, Call Center ou do Águas APP. Tudo pode ser feito nestes canais”, acrescenta.

DE PORTA EM PORTA– A pandemia de Covid-19 impôs vários desafios incluindo o distanciamento social para o bem da saúde de todos. A Águas de Manaus, compartilhando desses esforços, suspendeu em 19 de março as atividades de atendimento presencial em suas lojas, evitando a aglomeração de pessoas e criou o atendimento pessoal chamado de Porta em Porta. Desde então já foram realizadas mais de 23 mil visitas a clientes em todos os bairros da cidade.

Com todas as medidas sanitárias recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), as equipes da concessionária têm percorrido os bairros de Manaus indo de casa em casa, tirando dúvidas, negociando débitos, disponibilizando formas de pagamentos facilitadas, troca de titularidade, emissão de segunda via, além de realizar a inclusão na tarifa social dos clientes que atendem aos requisitos necessários.