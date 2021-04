Agricultores e madeireiros de Matupi pedem apoio de Cabo Maciel para regularização de terras

REGIÃO SUL DO AMAZONAS – Na manhã desta sexta-feira (30/04), cumprindo agenda de visitas aos municípios do interior do Amazonas, o Deputado Estadual Cabo Maciel (PL-AM) esteve no Distrito de Santo Antônio do Matupi, localizado na BR 230 (Transamazônica), pertencente ao município de Manicoré.

Cabo Maciel relatou à reportagem do Blog da Floresta que durante reunião com lideranças do setor Madeireiro local ouviu atentamente pedidos e reivindicações da classe. “Segundo eles, nos últimos meses estão sofrendo com as pressões dos órgãos ambientais que não estão deixando eles trabalharem. Frisaram também que 90% da população Matupiense depende e vive do setor Madeireiro”, afirmou.

O parlamentar amazonense frisa que a legalização de terras foi o assunto principal da reunião. Dentro deste contexto é preciso fomentar, legalizar e fazer manejo na região. “Toda essa população aqui quer trabalhar, quer se legalizar e precisamos de todas as formas, através do Estado e do Governo Federal, via Incra, buscar a legalização para essas pessoas”, destaca.

A agricultora e moradora Nalva Adorno falou dos problemas enfrentados. “Precisamos de uma regularização das nossas terras, bem como a liberação do manejo. As duas bases de fiscalização existentes aqui impedem qualquer tipo de trabalho. Se não for isso do que vamos sobreviver? A única saída é legalizar esse pedaço de chão que escolhemos viver e que é nosso sustento. Para isso contamos com o apoio do deputado Cabo Maciel que prometeu empenho nesse sentido”, finaliza.

*Reportagem: Edy Lima – correspondente especial em Matupi