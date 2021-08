Agosto Dourado: Semana Mundial de Aleitamento Materno inicia na quarta-feira

A 11ª edição da Semana Mundial de Aleitamento Materno (SMAM), realizada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), terá abertura simbólica no Instituto da Mulher Dona Lindu, na quarta-feira (04/08), com palestras e homenagens às doadoras de leite humano do Amazonas.

Com o tema “Proteger a Amamentação: Uma Responsabilidade de Todos”, a SMAM destaca como a amamentação contribui para a sobrevivência, saúde e bem-estar de todos, e o imperativo de proteger a amamentação em todo o mundo.

“Toda a programação da Semana Mundial de Aleitamento Materno é indispensável, porque reafirma a importância da amamentação, já que o leite materno é o alimento completo para o bebê nos primeiros seis meses de vida”, ressaltou a coordenadora estadual de Saúde da Criança, Rhamilly Amud Karam.

A coordenadora enfatiza, ainda, que o aleitamento materno é uma responsabilidade compartilhada por todos. “É hora de informar, enfocar, engajar-se e articular ações para proteger e apoiar o aleitamento materno. E com isso ajudar a garantir a sobrevivência, a saúde e o bem-estar das crianças e de suas famílias, fundamental para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável, não deixando ninguém para trás”, finalizou.

Neste ano, a programação está sendo organizada pela Secretaria Executiva Adjunta de Política em Saúde (Seaps), por meio da Coordenação de Saúde da Criança e em parceria com os Bancos de Leite Humano e a Sociedade Brasileira de Pediatria.

Durante todo o mês de agosto, haverá diversas atividades como exposições, palestras e oficinas nas maternidades da capital e do interior, incluindo a implantação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) nos municípios.

Cursos e oficinas

Entre os dias 2 e 7 de agosto, as maternidades da rede de saúde estadual realizarão cursos e oficinas sobre a importância do aleitamento materno para os profissionais de saúde de cada unidade. Os cursos terão carga horária total de até 20 horas.

Agosto Dourado

O nome foi escolhido pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que considera o leite materno como o “alimento de ouro” para a saúde dos bebês. São dias de intensas atividades que buscam promover o aleitamento exclusivo até o sexto mês de vida, se estendendo até os dois anos ou mais.

Para a mulher, também há benefícios, como a redução das chances de câncer de mama e ovário, prevenção de anemia e aumento da segurança acerca da maternidade.

Programação

Dia 4 de agosto – Instituto da Mulher Dona Lindu