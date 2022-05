Agora é oficial: Amazonino lança pré-candidatura ao Governo do Amazonas

Em uma festa marcada por grande público e apoio de líderes de diversos partidos, Amazonino Mendes lança sua pré-candidatura pela federação PSDB-Cidadania com energia e forte munição disparada contra o seu principal concorrente na próxima eleição, o governador Wilson Lima (União Brasil).

O evento de lançamento, na manhã de hoje (7) no Rancho Sertanejo, contou com uma multidão e a participação de cinco partidos – PSDB, Cidadania, PROS, Partido da Mulher Brasileira e Democracia Cristã.

Num discurso forte de oposição, Amazonino disse que em breve o “Amazonas será libertado da incompetência, dos desmandos e do abandono, que são o legado do atual governador que é réu no Superior Tribunal de Justiça”, disparou em meio a aplausos.

O encontro de pré-lançamento foi prestigiado pelo presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, pelo deputado federal Luiz Carlos, do Amapá, que representou o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, e do pré-candidato ao senado, Arthur Virgílio Neto. O evento também marcou o lançamento das pré-candidaturas de filiados dos partidos a deputados federais e estaduais.

Amazonino centrou suas críticas na tragédia provocada pela Covid e o combate à pandemia no Estado. “Pessoas morreram por falta de governador, que deixou faltar oxigênio nos hospitais, que comprou respiradores em loja de vinho a preços superfaturados, enquanto pessoas morriam. Isso tudo foi criminoso”, afirmou Amazonino. “Vamos libertar o Amazonas desse desgoverno”, anunciou.

Com o evento deste sábado, Amazonino intensificou o corpo a corpo e as reuniões políticas iniciadas nas últimas semanas tanto em Manaus quanto no interior.

Amazonino disse essa eleição será uma disputa do povo contra os maus políticos. “Tenho certeza que os dias melhores estão cada vez mais próximos e vamos ganhar essa eleição porque a nossa força vem do povo e o povo vai escorraçar esse governador”, afirmou de forma enfática revelando a personalidade da campanha que nos próximos meses promete ser de acusações, revelações e um embate no mínimo vigoroso.

Com informações da assessoria do pré-candidato Amazonino Mendes