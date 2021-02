Agentes de trânsito do IMMU reforçam apoio nas barreiras sanitárias de Manaus

Agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade (IMMU) estão de plantão diariamente para dar apoio na sanitização dos veículos, para combater a propagação do novo coronavírus nas barreiras das rodovias AM-010 (Manaus – Itacoatiara), AM-070 (Manacapuru), BR-174 (Manaus-Boa Vista) e BR-319 (Manaus–Porto Velho), conforme orientação do prefeito David Almeida. A presença dos servidores é para balizar os veículos nas estruturas montadas pela Prefeitura de Manaus, a fim de serem higienizados.

Cerca de 15 agentes de trânsito são deslocados todos os dias para as barreiras que dão acesso à cidade de Manaus, e essa medida é necessária, porque muitos veículos que vêm dos municípios próximos da capital, além de receberem a higienização, seus condutores recebem orientações de contenção e combate à Covid-19.

Para o autônomo Izaac Monteiro, a presença dos agentes de trânsito nos postos de sanitização é fundamental para monitorar o trânsito e manter a ordem.

“Vejo como uma maneira de prevenção muito boa, porque tem motoristas que não querem parar e receber a sanitização, e, com os agentes aqui, além de organizar a fila, ainda inibem os condutores apressadinhos”, disse, Monteiro.

Para o vice-presidente de trânsito do IMMU, Edson Lêda, os agentes de trânsito darão apoio enquanto durar o monitoramento e prevenção à Covid-19, conforme o plano da Prefeitura de Manaus.

“Nossos agentes estão diariamente se revezando nos postos de sanitização e essa presença, além de constante, vai acontecer até quando for necessária e solicitada pelas secretarias que fazem os serviços de higienização”, Frisou Lêda.

Em média, 800 veículos são sanitizados diariamente. Essa ação colabora para conter o avanço de novas infecções pelo novo coronavírus, e, com a presença dos servidores do trânsito nos postos de fiscalização e sanitização, os veículos são monitorados e conduzidos para a higienização.