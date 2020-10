Agenda dos candidatos para hoje (12)

Veja a agenda com a programação dos candidatos à Prefeitura de Manaus, para esta segunda-feira (12). A relação dos candidatos está em ordem alfabética:

Alfredo Nascimento (PL)

Manhã: Reunião com a Juventude na sede do PSDB

Tarde: Reunião interna na produtora e gravação para as redes sociais

Amazonino Mendes (PODEMOS)

Manhã: Entrevista e gravações de vídeo para a imprensa e visita aos bairros

Tarde: Reunião com a coordenações de campanha e filmagens para programa eleitoral

Capitão Alberto Neto (REPUBLICANOS)

Manhã: Entrevista para emissora de TV local e gravação de programa eleitoral

Noite: Reunião com apoiadores na Zona Norte e reunião na Zona Centro-Sul

Chico Preto (Democracia Cristã)

O candidato à prefeito segue se recuperando da Covid-19. Por este motivo, não haverá agenda nesta segunda-feira (12/10).

Coronel Menezes (PATRIOTAS)

Manhã: Gravação do programa eleitoral e adesivaço na Avenida do Samba

Tarde: Entrevista para emissoras de TV local, entrevista para portal de notícias local e adesivaço na Ponta Negra, ao lado do Tropical Hotel

David Almeida (Avante)

Manhã: Entrevista para emissora local de TV e café da Manhã com lideranças do Monte das Oliveiras

Noite: Reunião com moradores do bairro São José e encontro com lideranças do bairro Cidade Nova

Gilberto Vasconcelos (PSTU)

Manhã: Reunião com a direção do partido e a vice

Tarde: Reunião virtual com apoiadores

Marcelo Amil (PC do B)

Manhã: Reunião com apoiadores do Bairro Colônia Antônio Aleixo

Tarde: Entrevista para rádio

Noite: Entrevista para rede social local

Ricardo Nicolau (PSD)

Manhã: Gravação de programa eleitoral

Tarde: Reunião no Comitê Central para debater pautas do Plano de Gestão

Romero Reis (Novo)

Manhã: Gravação de entrevista para emissora de TV local, gravação do programa eleitoral em casa e reuniões online sobre a campanha

Obs.: O candidato testou positivo para a Covid-19 e está cumprindo agenda de forma virtual (por telefone e internet) nos próximos dias por conta da quarentena.

Zé Ricardo (PT)

Manhã: Bandeiraço, adesivaço e minicomício na Zona Leste

Tarde: Gravações de programa eleitoral

Noite: Reunião com moradores da Zona Centro-Oeste