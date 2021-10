Ageman acompanha trabalhos de manutenção na ETA da Ponta do Ismael

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) está acompanhando desde 6h desta terça-feira, 5/10, os trabalhos de manutenção preventiva na Estação de Tratamento de Água (ETA) da Ponta do Ismael, no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus. O serviço levou a concessionária Águas de Manaus a realizar uma parada programada no abastecimento. A manutenção preventiva acontece na subestação de energia que alimenta a maior estação de captação e tratamento de água da capital amazonense.

A medida é necessária para garantir o pleno funcionamento do sistema de produção e de tratamento de água. Devido aos trabalhos da parada programada, o abastecimento de água em bairros das zonas Norte, Sul, Centro-Sul, Centro-Oeste, Oeste e de alguns bairros na zona Leste está temporariamente interrompido.

A previsão, segundo a empresa, é que o serviço seja concluído até as 12h e o abastecimento seja retomado gradativamente até a manhã de quarta-feira.

“São mais de 50 frentes de trabalho que estão concentradas nos serviços de manutenção elétrica que vão garantir prevenção e mais segurança no sistema elétrico do Sistema Público de Abastecimento de Água Tratada da nossa cidade. Estamos acompanhando efetivamente as ações e dessa forma garantir a retomada do abastecimento com brevidade”, afirmou o diretor-presidente da Ageman, Fábio Alho, que acompanhou o início dos trabalhos de manutenção.

Como o sistema funciona por gravidade, a água pode chegar mais rápido nas regiões centrais e, posteriormente, nas áreas mais elevadas, de acordo com a geografia da cidade.

A Ageman e a concessionária recomendam que a população reserve água e utilize o recurso de forma moderada durante o período, priorizando o consumo humano e as atividades essenciais. Carros-pipa serão disponibilizados para abastecer locais prioritários, como hospitais, Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e escolas na região.

Além das equipes da Diretoria Técnica de Concessões, Obras e Saneamento da Ageman, a Ouvidoria da Agência também está monitorando a execução do serviço e tem prestado informações aos usuários pelo 0800-092-3511 e pelo WhatsApp no número 98842-5821.