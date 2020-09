Afonso Lins recebe apoio de profissionais de Parintins

MANAUS, AM – O candidato à reeleição da presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM), Afonso Lins, esteve em Parintins para apresentar seus planos para os próximos três anos do Conselho. A eleição que acontece no próximo dia 1° de outubro, e além de eleger um presidente do regional e um do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), os profissionais poderão escolher também o diretor geral e diretor administrativo da Caixa de Assistência aos profissionais Mútua.

Considerado um apaixonado pelo interior do Amazonas, Afonso sempre buscou a interiorização do Crea-AM. “Tive o prazer de estar em Parintins e conhecer mais a fundo os profissionais de lá. É importante estarmos próximos dos profissionais, até mesmo para conhecer seus anseios e necessidades. Além, é claro, de apresentar o que estamos planejando.”, afirmou Lins.

O candidato ainda destaca a importância do setor primário, que é predominante no interior do Amazonas. “Quando faço essas viagens para o interior, percebo mais ainda a importância que temos que dar para o setor primário. Ele sustenta o nosso estado e precisa ser mais valorizado. Já fazia isso na minha gestão anterior, apoiando eventos e incentivando, e nessa pretendo continuar fazendo. Afinal se o Conselho não fizer isso, ninguém fará por eles. ”