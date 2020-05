Afonso Lins propõe realização de concurso público no CREA-AM, em 2021

Candidato a presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, o engenheiro Afonso Lins assegura que, caso eleito, realizará um concurso público para o quadro de servidores da Autarquia, no primeiro semestre de 2021.

A geração de empregos é um dos principais objetivos das propostas de Afonso e abrindo mais espaço para os profissionais da engenharia, agronomia e geociências, no próprio Crea-AM, é essencial. “Estabilidade, boa remuneração e possibilidade de crescimento profissional, são alguns dos benefícios que o concurso público pode trazer ao concursado, mas também traz vantagens para o Conselho. O que vai reforçar ainda mais o nosso quadro efetivo com profissionais da área”, afirma Afonso.

Algumas das áreas contempladas é a Fiscalização e o Acervo Técnico, que são as principais atividades que o Crea-AM proporciona ao profissional e à sociedade. “Precisamos de profissionais da área nesses setores para garantirmos maior êxito no que essas atividades propõe. É necessário que possamos dar mais espaço dentro do Crea para nossos profissionais e um das melhores formas de fazer isso, é proporcionar uma oportunidade de fazerem parte do nosso quadro de servidores”, finaliza Afonso.