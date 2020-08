Afonso Lins propõe investimento em tecnologia e empregabilidade aos profissionais do Crea-AM

Luta pela valorização profissional, investimento em tecnologia e em benefícios aos profissionais são algumas das propostas do candidato à presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM), o engenheiro Afonso Lins. A eleição do Sistema Crea/Confea/Mútua está marcada para 1º de outubro e, além de eleger um presidente do regional e um do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), os profissionais poderão escolher também o diretor geral e diretor administrativo da Caixa de Assistência aos profissionais Mútua.

Durante os últimos dois anos que esteve no comando do Crea Amazonas, Afonso Lins fez significativas mudanças na infraestrutura do Conselho e a expansão para o interior. E além de querer continuar com esse legado, pretende lutar pela valorização profissional, e destaca que no Distrito Industrial, empresas contratam engenheiros como analistas, e planeja intensificar a fiscalização nesses locais para que isso não aconteça.

“No Distrito Industrial existem muitas empresas que contratam engenheiros como analistas, pagando bem abaixo do piso salarial recomendado e fazendo o profissional trabalhar o dobro pelo cargo que exerce. Pretendo combater esse tipo de atividade ampliando ainda mais as fiscalizações nas empresas e cobrando para que elas contratem da forma correta”, afirma Lins.

Ainda nesse caminho da tecnologia e inovação, afirma que a procura de emprego será grande no pós-pandemia, e por isso destaca a criação da Minerva, uma inteligência artificial capaz de buscar vagas de trabalho fazendo uma varredura na internet e disponibilizando a vaga de acordo com o perfil cadastrado no site do Crea-AM.

“Quero que a empregabilidade cresça cada vez mais na nossa classe, e antes da pandemia, já havia pensado nessa ideia, agora mais do que nunca ela será essencial. Como sei que às vezes uma mão de obra humana não consegue alcançar todas essas vagas, estamos desenvolvendo essa possibilidade tecnológica que conseguirá encontrar todas essas oportunidades, vasculhando os diários oficiais em busca das melhores possibilidades e alertando os profissionais das vagas compatíveis com seus perfis cadastrados no site do Crea”.