Afonso Lins promove debates sobre engenharia nas redes sociais

Devido a pandemia do novo coronavírus, uma das coisas que vem chamando a atenção é a realização de lives. Pensando nisso, o candidato a presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM), engenheiro Afonso Lins, está promovendo debates com profissionais do sistema nas suas redes sociais, para se discutir propostas e melhorias para a classe.

As lives que buscam trazer profissionais de diversas áreas da engenharia, agronomia e geociências, para todos serem contemplados e quem não for da área conhecer um pouco mais sobre as categorias. “Essas lives nasceram da ideia de nossos profissionais estarem adquirindo conhecimento e conhecendo mais outras áreas, no meio desse momento tão difícil que estamos vivendo”, afirmou Afonso.

Afonso também destaca que em 2019, promovia a “Confraria do Crea”, que eram festas de confraternização promovidas para os profissionais gerarem um networking. “Devido às recomendações da OMS, não é possível mais fazer as Confrarias, porém as lives também vem como uma forma de networking. O profissional assiste a live e conhece o nosso convidado que entende sobre um determinado assunto e pode ser muito útil para um futuro projeto que o profissional está desenvolvendo”, relata Lins.

Entre algumas das lives que aconteceram até agora, teve a com o candidato a presidência do Confea, Eng. Civil Joel Krüger, apresentando as suas propostas, juntamente com Afonso. Além disso, houve lives com variados temas, como: A Engenharia contra a Covid-19, Engenharia e Empreendedorismo, A Infraestrutura de Manaus e as ações do Crea, Proposta para as Mulheres Engenheiras do Sistema e O Setor Primário e os Avanços na Engenharia do Interior do Amazonas.