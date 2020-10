Afonso Lins é reeleito presidente do Crea-AM para o triênio 2021-23

O engenheiro civil Afonso Lins foi reeleito como presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM). O resultado saiu na noite desta quinta-feira (1º), apesar dos números oficiais só serem divulgados nesta sexta (2). Os outros candidatos foram o engenheiro civil Cláudio Machado e o terceiro colocado, engenheiro agrônomo Carlos Alberto Magalhães.

“Quero primeiro agradecer a nossa vitória. Vou continuar sendo o presidente de todos e trabalhar para implementar todas as nossas propostas, principalmente a do concurso público para a fiscalização, a expansão do Conselho ao interior do Amazonas e o investimento em tecnologia”, afirmou Afonso, após a vitória.

Engenheiros, agrônomos, geógrafos, geólogos, meteorologistas, tecnólogos das áreas afins e técnicos de segurança do trabalho participaram da eleição nesta quinta que escolheu, além do presidente do Crea-AM, o presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), e diretores geral e administrativo da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-AM (Mútua-AM). O mandato compreende o triênio 2021/2023. Mais de 2 mil profissionais participaram do pleito.

Na Mútua, o Professor Sanches foi reeleito diretor-geral, enquanto o engenheiro civil Teishin Guenka foi eleito o diretor-administrativo. No Amazonas, o presidente do Confea, eng. civ. Joel Kruger, obteve a maioria dos votos. Ainda falta a totalidade na contagem de votos em todo o Brasil para definir o resultado do Conselho Federal.

Engenheiro civil, economista e bacharel em Direito, Afonso Lins foi eleito para o quarto mandato à frente do Crea Amazonas. Casado com a oftalmologista Cristina Garrido, é pai de Clara, Afonso Neto e Bernardo. Experiente, Afonso Lins já foi presidente da Associação de Amazonense de Engenheiros e Arquitetos por dois mandatos, além de coordenador nacional do Colégio de Presidentes do Confea e superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).