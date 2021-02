Afonso Lins é eleito coordenador nacional do Colégio de Presidentes do Crea

O presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM), engenheiro Afonso Lins, foi eleito, nesta quarta-feira (03), como coordenador do colégio de presidentes de Crea durante sessão do 10º Encontro de Líderes Representantes do Sistema Confea/Crea – Colégio de Presidentes, no Centro de Convenções de Brasília. Esta é a segunda vez que Afonso foi eleito para este cargo. O presidente do Crea-PI, engenheiro agrônomo, Raimundo Ulisses de Oliveira Filho, foi eleito o coordenador-adjunto do Colégio.

Ainda durante o evento, Afonso Lins entregou ao presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), eng. civ. Joel Kruger, uma camisa do Grupo de Trabalho BR-319. Durante o seu discurso, Afonso destacou a importância da recuperação da rodovia que liga Manaus a Porto Velho (RO) e conclamou o apoio do Confea e dos presidentes dos demais Crea.

“Coordenar o Colégio de Presidentes envolve uma grande responsabilidade, ainda mais num ano como 2021. Tenho experiência como presidente de Crea, conselheiro federal, conselheiro regional, presidente de entidade de classe… Estou pronto e aceito o desafio”, assegurou Afonso Lins.

“Agradeço a todos os presidentes pela confiança e também ao Presidente do Confea, Joel Kruger. Comprometo-me com os presidentes e com o Colégio a dedicar-me com afinco no desenvolvimento das funções”, acrescentou.

Foi definido também o calendário de reuniões do Colégio de Presidentes, incluindo um evento em Manaus, o último do ano. Antes, entre os dias 18 e 21 de maio, haverá um encontro em Brasília, quando acontecerá a eleição para a direção nacional da Mútua – Caixa de Assistência dos Profissionais; entre os dias 29 de junho a 1º de julho, em Cuiabá (MT); entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro, em Fortaleza (CE); 5 a 7 de outubro, em Salvador (BA); além de 23 a 25 de novembro, em Manaus (AM).

O Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea tem por objetivo precípuo buscar a unidade de ação quanto ao funcionamento do Sistema Confea/Crea; uniformização de procedimentos, visando à maximização da eficiência e da eficácia do Sistema Confea/Crea; posicionamento diante de temas relacionados às profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea; e integração e desenvolvimento do Sistema Confea/Crea.

