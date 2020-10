Afonso Lins destaca avanços para o setor primário com convocação dos 227 aprovados do IDAM

O presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM) participou da solenidade de nomeação dos aprovados no concurso público de 2018 do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam). Para Afonso Lins, a nomeação fortalece o setor primário, principalmente no interior do Amazonas, contribuindo para o trabalho dos profissionais da Engenharia, da Agronomia e das Geociências.

“Muito importante este fortalecimento do Idam com a nomeação dos aprovados em concurso público. O setor primário irá contar com mais profissionais habilitados para auxiliar no desenvolvimento do agronegócio no Amazonas”, explicou Afonso Lins.

O presidente do Crea-AM destacou o papel importante dos profissionais convocados para o desenvolvimento do estado. “Vale ressaltar o papel importantíssimo desses profissionais para o fortalecimento do setor primário do Amazonas”, destacou Afonso Lins.

A partir da publicação no Diário Oficial do Estado, além de engenheiro, os cargos a serem ocupados serão de médico veterinário, assistente social, técnico de nível superior, técnico em agropecuária, técnico extensionista social, assistente técnico, motorista e motorista fluvial.

