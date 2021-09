Afeganistão: resistência ao Talibã entra em combate contra grupo que tomou poder no país

A resistência antitalibã anunciou, nesta sexta-feira (3), que está envolvida em “duros” combates contra as forças islâmicas que atacam o vale do Panshir, no leste do país, último foco de oposição armada ao novo regime no Afeganistão. O grupo afirma ter matado combatentes talibãs, sem citar números. Do lado do grupo no poder, contas pró-Talibã nas redes sociais afirmam que 31 resistentes foram mortos.

“Há duros combates acontecendo no Panshir”, declarou Ali Maisam Nazary, um porta-voz da Frente Nacional de Resistência (FNR), composto por milícias antitalibã e ex-membros das forças de segurança afegãs.

Amrulá Salé, vice-presidente do governo derrubado, também está refugiado lá.

“Massoud está ocupado defendendo o vale”, afirmou em referência a Ahmad Massoud, filho do comandante Ahmed Shá Massoud, herói da resistência contra os soviéticos e contra os talibãs, assassinado em 9 de setembro de 2001 pela Al-Qaeda.

Na quarta-feira (1), a ONG italiana Emergency disse no Twitter que recebeu em seu hospital de Cabul “cinco pacientes feridos e quatro mortos nos combates em Gulbahar”, localizado na entrada do vale de Panshir.

Recrutamento

“As forças talibãs se concentraram na entrada do vale, mas sofreram emboscadas e tiveram perdas”, escreveu Martine van Bijlert, da Rede Afegã de Analistas.

“Embora as duas partes pareçam buscar ataques que fortaleçam sua posição nas negociações, sem começar uma guerra total, os talibãs estão reunindo recrutas de outras províncias”, acrescentou.

A FNR, que pretendia dialogar com os talibãs, prometeu defender o vale do Panshir, cercado por centenas de soldados do movimento islâmico. Mas os talibãs afirmam que as negociações fracassaram e pedem aos opositores que se rendam.

“Os talibãs propuseram dar dois cargos à FNR em seu novo governo, quando o que pedimos é um futuro melhor para o Afeganistão”, explicou Massoud na quarta-feira. “Nem analisamos (sua oferta)”, acrescentou, ao considerar que os talibãs “escolheram o caminho da guerra”.

Panshir, feudo antitalibã há décadas, é um vale remoto e de muito difícil acesso, localizado em meio às montanhas Hindu Kush.(AFP)