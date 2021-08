Afeganistão: mulher dá à luz dentro de avião de evacuação dos EUA

Uma afegã deu à luz uma menina dentro de um avião militar dos Estados Unidos no sábado (21). A mulher tinha acabado de fugir do Afeganistão, que foi tomado novamente pelo grupo fundamentalista Talibã, e estava em voo rumo à base aérea de Ramstein, na Alemanha.

Devido à altitude da aeronave e menor pressão do ar, a mulher entrou em trabalho de parto e começou a ter complicações. No Twitter, o Comando de Mobilidade Aérea dos Estados Unidos afirmou que o comandante da aeronave decidiu voar mais baixo para salvar a vida da mãe e do bebê.

Já com a aeronave pousada na base de Ramstein, a equipe do 86º Grupo Médico da Força Aérea ajudou no parto no compartimento de carga do avião. A mulher e a filha foram então levadas a um centro médico próximo e estão em boas condições de saúde.