Advogado espanca e tenta asfixiar ex-namorada por não aceitar o fim do relacionamento, diz delegada

O advogado Marcelo Oliveira Gonçalves foi denunciado pela ex-namorada, uma mulher de 22 anos, por agressão e tentativa de feminicídio após uma tentativa de asfixia e por provocar várias lesões no corpo da vítima. Essa não é a primeira vez que ela denuncia o advogado. Após a primeira ocorrência, no início de fevereiro deste ano, ele tentou convencê-la a retirar a denúncia em troca de um carro ou de um telefone celular, segundo informações da titular da Delegacia Especializada em Crimes contra as Mulheres, Débora Mafra.

De acordo com a delegada, na ocasião a vítima desistiu da denúncia e eles reataram. Além disso, a vítima chegou a ganhar o carro do advogado, mas a família dela acredita que o veículo estava sendo rastreado para que ele pudesse controlar melhor todos os seus passos.

A família da vítima afirmou na delegacia que o comportamento agressivo e violento começou dois meses após o início do namoro, que durou oito meses. De acordo com a família, ele demostrava muito ciúme, não deixava que a namorada saísse de casa e nem tivesse amizade com outras pessoas. As agressões físicas começaram em fevereiro.

A delegada disse que espera que ele se apresente na delegacia para prestar depoimento ou a polícia irá procura-lo. Ela também explicou que ele já fez três boletins de ocorrência contra a vítima, mas não detalhou os motivos. Marcelo já possui duas denúncias de agressões contra mulheres, uma em 2012 e outra em 2015. (A CRÍTICA)