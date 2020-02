Advogado de Rose Miriam se pronuncia após chef entrar na briga por herança: ‘Só para criar tumulto’

A defesa de Rose Miriam se pronunciou após a informação de que o chef de cozinha Thiago Salvático, apontado como companheiro de Gugu Liberato, entrará na Justiça no processo do inventário. Mãe dos três filhos do apresentador, morto em novembro de 2019, ela pleiteia o reconhecimento da união estável dos dois.

O advogado que representa Rose, Nelson Wilians, afirmou que o surgimento de mais um personagem no caso “é só para criar tumulto, embaraço e constrangimento”.

“É possível que outros personagens apareçam. Isso parece parte de uma trama para desqualificar perante a Justiça a alegação de que havia união estável entre Gugu e a mãe de seus filhos, a viúva Rose Miriam”, afirmou Wilians.

Para o advogado, mesmo com o acionamento da Justiça por Salvático, não haverá mudanças significativas no processo:

“Mas isso não interfere em nada no processo. O pedido de Rose é legítimo e compreende todos os requisitos de união estável”.

Aos 32 anos, Salvático, que é formado em gastronomia e que vive na Alemanha, procurou o pelo escritório Traldi e Saddioro Advogados, localizado em São Paulo, para representá-lo no processo do inventário de Gugu

O escritório, que confirmou a informação, não deu detalhes sobre o que está sendo pleiteado nem em que pé estaria o caso. O pedido de sigilo, de acordo com os advogados, partiu do próprio cliente.

O local é especializado nas áreas de família e sucessões — que incluem casos que envolvam inventários. O advogado Maurício Traldi, que está à frente do caso, é um dos sócios do estabelecimento, junto com Patrícia Saggioro Leal, especialista em direito de família.

Na tarde da última sexta-feira, o advogado da família de Gugu enviou um comunicado afirmando que “vai defender a vontade do apresentador, em prol de seus herdeiros “. A mensagem diz respeito ao espólio de Gugu, após o surgimento de “novos assuntos nesta semana”. Leia na íntegra:

“É nossa obrigação moral defender a vontade de Gugu, em prol de seus filhos e herdeiros. Isso vale contra quem quer que seja que questione o testamento, por ele firmado, há tempos, e diante da lei. Não importa como se apresente: mãe, tio, amigo ou qualquer outro que deseje injustamente buscar se beneficiar com o falecimento de Gugu, ou que atente contra sua memória”.

