Adutora rompe na Pedro Teixeira afetando abastecimento nas zonas Norte e Oeste

Uma adutora de mil milímetros rompeu, na manhã desta sexta-feira (3), na Avenida Pedro Teixeira, Zona Oeste de Manaus. Com o rompimento, uma via da avenida precisou ser fechada e a água começou a inundar casas e estabelecimentos da região.

A ocorrência é atendida pela concessionária Águas de Manaus, que já atua desde o início do dia no reparo. A previsão é que a situação no local esteja normalizada ao longo do dia.

“Equipes da empresa estão trabalhando no local para corrigir o vazamento e restabelecer, no menor tempo possível, o abastecimento de água tratada nos bairros das zonas Norte e Oeste, que foram afetados pela ocorrência”, diz nota oficial.

Com o rompimento, boa parte da via ficou completamente parada e o trânsito na região ficou comprometido.