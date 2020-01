ADS inaugura Feira de Produtos Regionais na Colônia Santo Antônio

Na manhã deste sábado (04/01), a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) realizou a nova edição da Feira de Produtos Regionais na zona norte de Manaus. Antes realizado no Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova, o evento agora acontece em novo endereço e passa a funcionar na área externa da empresa MF Amazônia (avenida Max Teixeira, 2.191, Colônia Santo Antônio), sempre aos sábados, das 5h ao meio-dia, com estacionamento amplo e gratuito.

O novo local conta com uma área de 800m², onde foram instaladas oito tendas de 10x10m para receber 68 expositores, que comercializam hortaliças, frutas, pescados frescos, artesanatos, café da manhã regional e outros alimentos com preços acessíveis e de qualidade. De acordo com o gerente da feira, Ray Hilton Lima, a mudança de endereço foi pensada para facilitar a mobilidade tanto dos produtores quantos dos consumidores.

“Estamos iniciando 2020 já com o pé direito, em um novo local. Saímos do antigo porque o estacionamento era pouco, os clientes estavam ficando sem estacionamento, então decidimos mudar para cá. Fizemos essa parceria aqui na Max Teixeira e viemos para esse local, onde tem mais espaço, tem mais visibilidade, é bem na principal”, disse.

Os alimentos comercializados nas feiras da ADS são oriundos da agricultura familiar dos municípios de Iranduba, Rio Preto da Eva, Manacapuru, Presidente Figueiredo e Região Metropolitana. O gerente explica que os produtores que desejarem participar do calendário de eventos precisam passar por cadastro prévio na Agência e estar certificados pelos demais órgãos competentes, como Sepror e Idam.

“O Governo consegue a parceria para disponibilizar para eles o espaço, e eles comercializam os produtos diretamente com o cliente, tirando o papel do atravessador”, completa Lima.

Escoamento da produção – Um dos expositores da feira na MF Amazônia, Adenilson Cardoso tem um sítio no Km 55 da estrada de Manacapuru, onde produz mamão, maracujá, limão, dentre outras frutas. Para ele, a parceria com a ADS proporciona uma importante fonte de renda, porque o consumidor está diretamente inserido no negócio do produtor rural.

“É bom demais, porque em todas as feiras você vê um movimento desse aqui, tem uma renda aqui de mais de R$ 60 mil, eu acho. É uma renda muito boa para nós, e é daqui que nós levamos a renda que paga todas as nossas despesas. Eu compro adubo, compro fomento agrícola, a gente paga prestação de trator. Eu comprei um caminhão baú que foi todo pago com a renda daqui dessa feira”, afirmou.

A produtora Eliana Cruz, que junto com o marido cultiva hortaliças e verduras hidropônicas num sítio na AM-010, também disse que a iniciativa rende bons resultados. “É muito boa, porque tem como a gente escoar nossas produções. A gente está com a ADS há muitos anos, e foi graças a essas feiras que a gente começou a escoar mesmo bacana”, disse.

Expansão no interior – Em 2019, a ADS manteve em funcionamento nove Feiras de Produtos Regionais em diferentes pontos de Manaus, totalizando uma movimentação de mais de R$ 18 milhões em vendas. No interior, o projeto alcançou 21 municípios e gerou renda de R$ 5 milhões para os produtores.

“Esse recurso vai diretamente parar na mão do produtor rural, do agricultor familiar, do pescador, do piscicultor, o que possibilita que ele tenha uma melhor qualidade de vida, um maior poder de compra, podendo investir em infraestrutura para sua propriedade, em tecnologia, melhorando a sua produtividade, a sua produção e, consequentemente, podendo ter produtos melhores e com melhor preço para oferecer ao cliente que procura a nossa feira”, explicou o diretor técnico da Agência, Tomás Sanches.

De acordo com ele, em 2020 as feiras vão se expandir no interior do estado, devendo chegar a mais 25 municípios. “Para as feiras da capital, lógico, (queremos) manter o padrão de qualidade, manter o padrão de organização, e, com certeza, melhorar essa lucratividade. Se possível, expandir para novas feiras, em busca de parceria com a iniciativa privada, em busca de locais estratégicos, como é o caso das parcerias que a gente já tem com alguns shoppings de Manaus”, acrescentou.

Feiras em Manaus – Confira os locais, datas e horários das feiras de Produtos Regionais da ADS na capital:

— Sumaúma Park Shopping: terças, das 16h às 20h

— Manaus Plaza Shopping: terças e quintas, das 15h às 19h

— Shopping Ponta Negra: quartas e sextas, das 15h às 19h

— Centro Associativo dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica em Manaus (Cassam): sábados, das 5h ao meio-dia

— Comando Geral da Polícia Militar: sábados, das 5h ao meio-dia

— Estacionamento da empresa MF Amazônia: sábados, das 5h ao meio-dia