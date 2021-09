Adolescente morre em acidente entre moto e ônibus, na Zona Leste

O Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas (CBMAM) atendeu uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima fatal às 4h04 de hoje (21), na rua 25, quadra 5, bairro São José II, zona Leste.

De acordo com o Centro de Operações Bombeiro Militar (Cobom), a vítima era Fernanda Souza de Lima, uma adolescente de 15 anos, passageira de uma motocicleta que colidiu com um ônibus. A adolescente ficou retida sob os pneus do transporte coletivo.

Na ação, foram empregadas três viaturas, sendo duas auto bombas tanque, ABT 25 e 30; e um apoio rápido, AR 47. Os bombeiros militares retiraram a vítima e a entregaram ao Instituto Médico Legal (IML).

No local, também esteve presente uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).