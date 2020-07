Adolescente encontra dedo humano dentro de esfiha

Um pedaço de dedo humano foi encontrado dentro de uma esfiha entregue por delivery neste fim de semana, em São Paulo.

De acordo com a Secretaria de Segurança do estado, policiais militares foram acionados pela família do adolescente que encontrou o pedaço misturado ao recheio depois dele notar algo estranho enquanto mastigava.

A polícia se dirigiu ao restaurante, que fica na zona norte de São Paulo. O proprietário não estava no local, mas confirmou por telefone que um dos funcionários cortou o pedaço do dedo enquanto cortava linguiças calabresas na semana anterior.

De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário afirmou que o funcionário procurou pelo pedaço cortado, mas que não o encontrou. Em seguida, ele foi encaminhado ao hospital.

Após a denúncia, o restaurante foi fechado e os alimentos apreendidos para encaminhamento ao Instituto de Criminalística, assim como o pedaço restante do dedo do cozinheiro. Uma perícia do local também foi solicitada.

Os crimes registrados foram contra as relações do consumo, perigo para a vida ou saúde de outro, localização/apreensão de objeto e lesão corporal culposa.