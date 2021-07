Adolescente é morta a tiros na Compensa

A adolescente Vitória Silva de Carvalho, de 16 anos, foi morta com três tiros à queima-roupa no sábado (3), em um rip-rap do beco Ponce de Leão, no bairro Compensa 2, zona Oeste de Manaus.

As circunstâncias do crime não foram informadas. Após ouvirem disparos, vizinhos encontram Vitória agonizando, no chão. Amigos ainda tentaram socorrer a vítima, que não sobreviveu aos ferimentos.

Familiares estiveram no local e ficaram desolados. A polícia informou que a área é vermelha e dominada pelo tráfico de drogas.

O corpo foi removido para Instituto Médico Legal (IML). O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS).