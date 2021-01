Adjuto Afonso pede revisão no horário de funcionamento das feiras para evitar aglomeração

Durante a Sessão Virtual Extraordinária desta terça-feira, 26, o deputado Adjuto Afonso (PDT), interviu em favor dos feirantes da capital, por conta do horário de funcionamento das feiras estabelecido no Decreto nº 43.303, de 23 de janeiro de 2021, que determina medidas mais rígidas de isolamento no Estado do Amazonas. O parlamentar recebeu informações de que a redução no horário de funcionamento das feiras está causando aglomeração, surtindo efeito contrário ao objetivo do documento oficial.

“Tenho recebido muitas reclamações de feirantes. Acredito que esse horário tem que ser revisto. De 4h às 10h não existe, todo mundo se aglomera. Ontem, recebi informações, inclusive, do David Lima, que representa os feirantes da Manaus Moderna e da Feira da Banana, sobre essa situação. Eles questionam que só podem trabalhar até às 10h, enquanto que os supermercados, que vendem o mesmo, podem ficar até mais tarde. Muitos fornecem para os supermercados. Os feirantes chegam 4h e não demora pra começar a aglomeração por conta do término do horário. Se for preciso vamos aprovar um Requerimento ou mesmo conversar com o governo para ver uma forma de resolver”, ressalta o deputado.

Emenda Coletiva

O parlamentar também solicitou que os recursos da Emenda Coletiva, em que cada deputado deverá direcionar R$ 200 mil para aquisição de cestas básicas, seja providenciado de forma urgente para atender a quem está passando por necessidades nesse período de pandemia.

*Com informações da assessoria