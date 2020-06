Adesivaço marca campanha de Afonso Lins à nova gestão do Crea-AM

Mais de 150 carros foram adesivados com o número 48, do candidato a presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM), eng. Afonso Lins. O grande adesivaço reuniu profissionais do sistema Confea/Crea/Mútua que apoiam a campanha do candidato e que vão as urnas no próximo dia 15 de julho para eleger o próximo gestor do Crea-AM.

O adesivaço ainda contou com a presença de profissionais que atuam na gestão de infraestrutura do estado e da capital, que acreditam nas propostas de continuidade das melhorias para os profissionais. Afonso Lins, agradeceu aos que foram adesivar seus carros e comemorou que a campanha está nas ruas de Manaus. “Fiquei muito feliz com os resultado que tivemos. Ainda tive a honra de receber profissionais que colaboram com o crescimento da nossa engenharia no estado. Foram adesivados mais de 150 carros e agora, a campanha está ganhando as ruas de Manaus”.

Com a proximidade das eleições, o objetivo de Afonso é intensificar ainda mais a campanha nas redes sociais, com as suas lives cada vez mais populares, e se reunindo esporadicamente de forma presencial, tomando os cuidados de prevenção do novo coronavírus. “Ainda temos duas semanas pela frente e precisamos continuar divulgando nossas propostas e debater melhorias para o sistema, é claro que com todos os cuidados recomendados. O objetivo é continuar a mudança no nosso Conselho de forma segura”, afirmou Afonso.