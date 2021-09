Adele é acusada de plagiar sucesso de Martinho da Vila

A artista plagiou a faixa Mulheres no hit Million Years Ago.

A cantora Adele está sendo acusada de plágio pelo compositor mineiro Toninho Geraes, responsável por compôr a música Mulheres, cantada por Martinho da Vila. De acordo com o músico, a artista plagiou a faixa no hit Million Years Ago, que faz parte do álbum 25, lançado em 2015.

“Fiquei estarrecido quando me dei conta. A melodia e a harmonia são iguais. É uma cópia escancarada”, disse Toninho em entrevista à revista Veja.

De acordo com o veículo, duas notificações extrajudiciais já foram enviadas à Greg Kurstin, outro compositor da faixa e britânica dona de 15 Grammys, um Globo de Ouro, um Oscar e uma fortura que beira os 200 milhões de dólares.

A gravadora Recordings/Beggars Group e o grupo Sony Music também estão cientes da ação que aponta que eles “se apropriaram das primeiras notas da introdução, refrão e final”.

Foram contabilizaram 88 compassos com cópia, o que soma 3 minutos e 3 segundos da faixa e representa 87% da canção. “Nossa intenção era tentar um acordo, mas, diante do silêncio, recorreremos à Justiça”, explicou o advogado Fredímio Biasotto Trotta. (Terra)