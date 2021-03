Acusado de assassinar a companheira é preso em Beruri

A equipe de Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal, deram cumprimento a Mandado de Prisão expedido em nome do nacional Raimundo de Souza Costa, que se encontrava foragido desde o dia 08 de março do ano passado, acusado de ter cometido o crime de Feminicídio.

Raimundo é o principal suspeito de matar a companheira, a senhora Roseane Monteiro Cascaes e o mesmo se encontrava foragido desde à época do fato.

De acordo com a polícia o acusado estava escondido em área de mata na Comunidade Santa Maria em uma casa de farinha em Beruri.

Por: Francimar Lima