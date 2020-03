O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou para amanhã dia 10 de março o pagamento do aluguel social, no valor de R$ 600, para as famílias que já assinaram o termo de acordo para receber o benefício até que seja definida solução de moradia. Também foi anunciado que assim que estiver totalmente desocupada, a área vai abrigar um centro de Educação de Tempo Integral (CETI) e um complexo de segurança pública.